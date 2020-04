Czym są swobody obywatelskie w istocie?

W codziennych rozmowach mamy tendencję, by traktować swobody obywatelskie, naszą wolność i prawa jako właściwie te same rzeczy, podobnie jak w przypadku mówienia o podziale władzy i równowagi między nimi, tak jakby było to wymienne. W rzeczywistości są to odrębne pojęcia.

Swobody a wolności obywatelskie

Mówiąc dokładniej, politolodzy i prawnicy dokonują rozróżnienia między wolnościami obywatelskimi a prawami obywatelskimi, mimo że konstytucja została zinterpretowana w taki sposób, by chronić oba te elementy. Zazwyczaj wyobrażamy sobie swobody obywatelskie jako ograniczenie władzy rządowej, mające na celu ochronę wolności, których rządy nie mogą prawnie naruszać. Na przykład pierwsza poprawka konstytucji US odmawia rządowi prawa do zakazania "swobodnego praktykowania" religii; państwa i rząd krajowy nie mogą zabronić ludziom wyznawania wybranej przez siebie religii, nawet jeśli politycy i sędziowie uważają, że jest ona błędna, bluźniercza lub w inny sposób niewłaściwa. Możesz swobodnie tworzyć własną religię i rekrutować do niej wyznawców (z zastrzeżeniem, że stosowna władza sądownicza uzna ją za religię), nawet jeśli zarówno społeczeństwo, jak i rząd nie akceptują jej zasad.

Co na to konstytucja?

Jednak sposób, w jaki praktykujesz swoją religię, może zostać uregulowany, jeśli narusza ona prawa innych osób. Podobnie, ósma poprawka mówi, że rząd nie może nakładać "okrutnych i niezwykłych kar" na jednostki za ich czyny przestępcze. Chociaż definicje okrutnych i niezwykłych kar rozwijały się przez lata, sądy generalnie i konsekwentnie interpretowały ten przepis jako niezgodny z konstytucją zakaz stosowania tortur wobec podejrzanych przez urzędników państwowych. Jest to klarowny przykład wyjaśniający subtelne różnice między prawami a swobodami obywatelskimi.