Prof. Bogdan Góralczyk - polski autorytet sinologów

Prof. Bogdan Góralczyk jest wybitnym ekspertem, który wydał ostatnio głośną książkę poświęconą chińskiej transformacji. Ciężko w polskojęzycznej literaturze znaleźć rzeczową pozycję poświęconą regionowi, który z dnia na dzień coraz bardziej staje się centrum globu. Tym bardziej należy docenić dzieło prof. Góralczyka. Książka ta wprowadza czytelnika w "chińskie sprawy". Choć egzotyka tematu sprawia, że pierwsze wrażenia są z gatunku tych przytłaczających, to jednak napisana jest tak, aby niezorientowany czytelnik mógł się w niej odnaleźć.

Prof. Góralczyk o meandrach chińskiej transformacji

Chiny są krajem fascynującym. Kraj z niespotykaną gdzie indziej ciągłością historyczną i świadomością swoich tradycji w perspektywie ostatniego wieku znacząco podupadł, co wykorzystały europejskie mocarstwa, a najbardziej komunizm. Choć ideologia marksistowska przyjęła się w Państwie Środka, to jednak siłą rzeczy dostosować się musiała do lokalnej mentalności, tworząc oryginalny twór, który wyewoluował w jedną z największych potęg ekonomicznych współczesnego nam świata. Prof. Bogdan Góralczyk w centrum swej opowieści umieszcza właśnie ów proces chińskiej ewolucji.

Państwo Środka oczami byłego ambasadora

Omawiając meandry i problemy, z jakimi musieli się po drodze mierzyć Chińczycy, prof. Bogdan Góralczyk wykazuje bardzo dobrą znajomość poruszanej tematyki i świata, w którym się ona odbywa. Co nieoczywiste, autor świetnie mówi i czyta w języku chińskim. Był też przez wiele lat ambasadorem RP w tamtych rejonach świata, nie tylko w samych Chinach, lecz również w państwach ościennych. Takie doświadczenia wzbogacają jego perspektywę, a pośrednio także i naszą.